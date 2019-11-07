«Пусть заткнутся!» Глава Комитета солдатских матерей о своем отстранении с должности
Глава Комитета солдатских матерей Флера Салиховская в эфире НСН выразила резкое возмущение по поводу ситуации с ее отставкой.
Главу Комитета солдатских матерей Флеру Салиховскую сняли с поста после слов о трагедии в Забайкалье. Как заявил зампредседателя организации Андрей Курочкин, в комитете не согласны с ее словами о том, что в армии нет дедовщины, а Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев из-за компьютерных игр и интернета. Решение о досрочном прекращении полномочий Флёры Салиховской было принято 2 ноября. Сейчас она не имеет права делать заявления и подписывать документы от имени организации.
Глава Комитета солдатских матерей Флера Салиховская заявила в эфире НСН, что отказывается уходить с должности, добавив, что никаких документов о сложении полномочий она не подписывала.
«На этот вопрос пусть отвечает товарищ Курочкин. Как он на имени Комитета солдатских матерей зарабатывает деньги. Провели нелегитимную конференцию, ему это даже не я, а контрольно-ревизионная комиссия говорит. Сделали, как им хотелось. Не получится! Мы это дело так не оставим! Я в своей должности как была, так и буду. Я делала ему много замечаний и по этому, и по другим вопросам. Он увидел, что мне дало большую площадь Министерство обороны, и решил расчистить себе дорогу. Пусть он едет в свой родной Ярославль, куда я ездила к начальнику УБЭПа его оправдывать. Как я была председателем, так я и остаюсь председателем. И таким же образом я остаюсь членом общественного совета при министерстве обороны. Его желание пусть остается вместе с ним», - высказала она свое отношение к ситуации.
По ее словам, зампредседателя организации Андрей Курочкин в ресторане в Москве обсудил с коллегами снятие ее с поста главы комитета. Салиховская заявила, что будет отстаивать свою честь.
«2 ноября я была в Евпатории на лечении, они все это состряпали без меня, а меня уже поставили перед фактом. На конференцию они меня не пригласили. Но правление без председателя не бывает. Оно не может быть легитимным. В переизбрании участвовали люди, которые не являются даже региональными представителями. Вдобавок у него члены одной семьи возглавляют региональные отделения Красноярска, Томска и, кажется, Тверь. А должны возглавлять те люди, которые в тех городах живут. Поэтому Курочкин пусть заткнется!» - возмутилась она.
В Забайкалье солдат-срочник Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам 25 октября. Погибли восемь человек, двое были ранены. Нападавшего арестовали. По его словам, на такие действия его побудили многократные издевательства со стороны офицеров.
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