«Пусть всё складывается!» Найк Борзов поздравил россиян с Новым годом

Участник проекта НСН «Авторские новости», российский музыкант Найк Борзов записал поздравление для россиян по случаю наступающего Нового года.

«С Новым годом поздравляю всех! Надеюсь и желаю, что 2021 год будет намного лучше, чем 2020-й, и принесёт нам столько же положительных эмоций, столько же — прекрасных, чудесных, классных, добрых событий, сколько негативных событий нам принёс 2020 -й, например. А то и больше! Пусть всё складывается, развивается, растёт и цветёт. Люблю вас. Россия — вперёд!» - обратился он к жителям страны.

В уходящем 2020 году Найк Борзов выпустил альбом «Капля крови создателя». Кроме того, исполнилось 20 лет со дня выхода альбома «Супермен», в который вошли такие хиты, как «Верхом на звезде» и «Три слова». Это событие музыкант отпраздновал осенним концертом.

В эфире НСН Найк Борзов выразил надежду, что после окончания пандемии россияне будут чаще ходить не только в театры, но и на концерты, многие из которых в 2020 году были отменены или прошли с ограничениями.

