«Пусть всё складывается!» Найк Борзов поздравил россиян с Новым годом
Музыкант Найк Борзов в эфире НСН пожелал россиянам столько же положительных эмоций в 2021 году, сколько не додал уходящий 2020-й.
Участник проекта НСН «Авторские новости», российский музыкант Найк Борзов записал поздравление для россиян по случаю наступающего Нового года.
«С Новым годом поздравляю всех! Надеюсь и желаю, что 2021 год будет намного лучше, чем 2020-й, и принесёт нам столько же положительных эмоций, столько же — прекрасных, чудесных, классных, добрых событий, сколько негативных событий нам принёс 2020 -й, например. А то и больше! Пусть всё складывается, развивается, растёт и цветёт. Люблю вас. Россия — вперёд!» - обратился он к жителям страны.
В уходящем 2020 году Найк Борзов выпустил альбом «Капля крови создателя». Кроме того, исполнилось 20 лет со дня выхода альбома «Супермен», в который вошли такие хиты, как «Верхом на звезде» и «Три слова». Это событие музыкант отпраздновал осенним концертом.
В эфире НСН Найк Борзов выразил надежду, что после окончания пандемии россияне будут чаще ходить не только в театры, но и на концерты, многие из которых в 2020 году были отменены или прошли с ограничениями.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+27 747 / сут.
Умерли
57 019+593 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+28 922 / сут.
- Китай нарастит военное сотрудничество с Россией
- Президент НКР поблагодарил Путина за помощь Нагорному Карабаху
- Белоруссия договорилась о поставках азербайджанской нефти
- В РФПИ опровергли отказ Венгрии от закупки вакцины «Спутник V»
- Рогозин стал главой дирекции Роскосмоса по лунным исследованиям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru