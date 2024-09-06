«Пусть пыли поглотают»: Симоньян заявила, что подаст в суд на BBC
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале заявила, что намерена обратиться в суд с иском против телевизионной сети BBC.
По её словам, это связано с фейками о ней, которые распространяет «британская пропаганда».
В частности, Симоньян привела текст BBC, в котором говорится, что она якобы «призывала расправляться с российскими оппозиционерами и «отправить войска» вглубь Европы».
«Ничего подобного я, разумеется, никогда не говорила. А подам-ка я, пожалуй, на BBC в суд. У них бюро есть в Москве, пусть немножко пыли поглотают», - заключила она.
Ранее Минфин США объявил о вводе санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня», RT, Sputnik и Ruptly, а также против Маргариты Симоньян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Пусть пыли поглотают»: Симоньян заявила, что подаст в суд на BBC
- В Госдуме допустили смягчение правил ведения страниц в соцсетях
- МЧС сообщило о воссоединении 539 семьей из Курской области
- Жена Игоря Стрелкова опровергла сообщения о его отправке в зону спецоперации
- Gelandewagen влетел в пешеходный переход возле «Москва-Сити»
- Депутат Рябцева объяснила, что не призывала всех рожать в 18 лет
- Россиянам рассказали, сколько раз в неделю можно употреблять пельмени
- Песков назвал несерьёзным призыв Тайваня отобрать земли РФ в пользу Китая
- Брэд Питт и Джордж Клуни сыграют в новой части «Друзей Оушена»
- СМИ: Минкульт запретил проводить концерт рэпера Кишлака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru