«Пусть пыли поглотают»: Симоньян заявила, что подаст в суд на BBC

По её словам, это связано с фейками о ней, которые распространяет «британская пропаганда».

В частности, Симоньян привела текст BBC, в котором говорится, что она якобы «призывала расправляться с российскими оппозиционерами и «отправить войска» вглубь Европы».

«Ничего подобного я, разумеется, никогда не говорила. А подам-ка я, пожалуй, на BBC в суд. У них бюро есть в Москве, пусть немножко пыли поглотают», - заключила она.

Ранее Минфин США объявил о вводе санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня», RT, Sputnik и Ruptly, а также против Маргариты Симоньян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

