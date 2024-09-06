«Пусть пыли поглотают»: Симоньян заявила, что подаст в суд на BBC

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале заявила, что намерена обратиться в суд с иском против телевизионной сети BBC.

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По её словам, это связано с фейками о ней, которые распространяет «британская пропаганда».

В частности, Симоньян привела текст BBC, в котором говорится, что она якобы «призывала расправляться с российскими оппозиционерами и «отправить войска» вглубь Европы».

«Ничего подобного я, разумеется, никогда не говорила. А подам-ка я, пожалуй, на BBC в суд. У них бюро есть в Москве, пусть немножко пыли поглотают», - заключила она.

Ранее Минфин США объявил о вводе санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня», RT, Sputnik и Ruptly, а также против Маргариты Симоньян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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