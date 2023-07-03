«Пусть наше рекламируют»: Блогерам могут запретить рекламировать иностранные товары
Мы предлагаем запретить рекламу товаров из недружественных стран, чтобы блогеры рекламировали наши бренды, курорты и так далее, заявил президент «АВАНТИ» Рахман Янсуков в эфире НСН.
Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахман Янсуков в интервью НСН предложил запретить иностранную рекламу у российских блогеров, чтобы те больше рассказывали об отечественных товарах, услугах и курортах.
Накануне ассоциация «АВАНТИ» выступила с инициативой запретить блогерам рекламировать иностранные товары, а в случае систематических нарушений запрета предложила вносить их в реестр иноагентов. Янсуков заявил, что блогерам стоит рекламировать российские товары и услуги, а от иностранной недружественной рекламы отказаться совсем. Янсуков обругал блогеров, у которых закупают продвижение зарубежные рекламодатели, однако имён претендентов на иноагентство назвать не смог.
«Речь идет о недружественных странах, которые ввели санкции в отношении России. Перечислять я не буду их, все мы знаем, о каких именно странах идет разговор. Блогеры рекламируют товары этих недружественных стран. Мы предлагаем такую рекламу запретить, так как у нас в России есть свои бренды, сделанные тут. Сейчас очень важно продвигать российские товары, российские бренды, развивать российский бизнес. Это очень актуально сейчас», - сказал собеседник НСН.
По его словам, такое предложение очень актуально в текущей геополитической ситуации.
«Например, важно продвигать российский туризм. Вот блогеры некоторые выкладывают фото, видео из республики Дагестан. Все восхищенно пишут: «Вау! Мы и не знали, что в России есть такие виды!» Вот пусть блогеры рекламируют наши бренды, наш туризм, наши города, наших людей. Мы вот такое предлагаем. Может, кто-то боится выступать с такими предложениями, но считаем, что это важно», - заключил Янсуков.
Накануне авторы инициативы предложили штрафовать блогеров, размещающих рекламу из недружественных стран, на сумму от 500 тысяч до 3 млн рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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