Чиновникам хотят увеличить расходы на командировки
Госсобрание Башкортостана внесло в Госдуму законопроект о пересмотре суточных, связанных с командировками. Размер выплат должен быть не ниже 1/30 величины минимального размера оплаты труда, установленного в регионах.
В пояснительной записке говорится, что размер суточных составляет 100 рублей и регулируется постановлением правительства, которое было принят в 2002 году. Авторы инициативы обращают внимание, что по данным Росстата за последние 20 лет совокупный уровень инфляции в России составил почти 584 процента. При индексации суточных с учетом такого показателя инфляции размер суточных сегодня должен составлять не менее 583 рублей 69 копеек.
Увеличить суточные предлагается работникам государственных органов, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных учреждений, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений.
Ранее Госсобрание Башкортостана предложило запретить пропаганду идеологии чайлдфри среди детей и подростков, сообщает НСН.
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