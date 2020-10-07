Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента

Участники группы Pussy Riot провели акцию против гомофобии в Москве. Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

Активисты вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный в день рождения президента РФ Владимира Путина, сообщает news.ru.