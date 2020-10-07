Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента
Участники группы Pussy Riot провели акцию против гомофобии в Москве. Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.
Активисты вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный в день рождения президента РФ Владимира Путина, сообщает news.ru.
Участники группы потребовали легализовать однополые браки, а также расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне.
Таким образом Pussy Riot поздравила Владимира Путина с 68-летием, которое российский лидер отмечает 7 октября.
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