Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента

Участники группы Pussy Riot провели акцию против гомофобии в Москве. Об этом они сообщили на своей странице в Facebook.

Активисты вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный в день рождения президента РФ Владимира Путина, сообщает news.ru.

Владимир Путин отметит день рождения

Участники группы потребовали легализовать однополые браки, а также расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне.

Таким образом Pussy Riot поздравила Владимира Путина с 68-летием, которое российский лидер отмечает 7 октября.


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ФОТО: twitter.com/gruppa_voina
ТЕГИ:ЛГБТГеиPussy Riot
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