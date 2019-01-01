Общество

Пушков резко ответил на критику Порошенко в адрес «Бессмертного полка»

9 мая09:57

Сенатор Алексей Пушков ответил в Twitter действующему президенту Украины Петру Порошенко на его слова о российской акции, которую он назвал «ряжеными полками бессмертных».

По мнению Пушкова, Порошенко, уходя, решил продемонстрировать свой цинизм, не имеющий пределов.

«Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», — заявил Пушков.

Российский сенатор заявил, что Порошенко бессилен против «Бессмертного полка» и отметил, что украинский народ уже вынес вердикт политику, намекнув на его поражение на президентских выборах.

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Напомним, акция-шествие «Бессмертный полк» возникла в Томске в 2012 года. 9 мая шесть тысяч томичей пронесли почти три тысячи портретов своих родных - солдат Великой Отечественной войны - по улицам города к Вечному огню.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал в эфире НСН, как в мире относятся к российской акции «Бессмертный полк».

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ТЕГИ:Бессмертный Полк9 МаяПетр ПорошенкоАлексей Пушков

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