Пушков резко ответил на критику Порошенко в адрес «Бессмертного полка»

Напомним, акция-шествие «Бессмертный полк» возникла в Томске в 2012 года. 9 мая шесть тысяч томичей пронесли почти три тысячи портретов своих родных - солдат Великой Отечественной войны - по улицам города к Вечному огню.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал в эфире НСН, как в мире относятся к российской акции «Бессмертный полк».

