Пушков резко ответил на критику Порошенко в адрес «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков ответил в Twitter действующему президенту Украины Петру Порошенко на его слова о российской акции, которую он назвал «ряжеными полками бессмертных».
По мнению Пушкова, Порошенко, уходя, решил продемонстрировать свой цинизм, не имеющий пределов.
«Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина», — заявил Пушков.
Российский сенатор заявил, что Порошенко бессилен против «Бессмертного полка» и отметил, что украинский народ уже вынес вердикт политику, намекнув на его поражение на президентских выборах.
Напомним, акция-шествие «Бессмертный полк» возникла в Томске в 2012 года. 9 мая шесть тысяч томичей пронесли почти три тысячи портретов своих родных - солдат Великой Отечественной войны - по улицам города к Вечному огню.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал в эфире НСН, как в мире относятся к российской акции «Бессмертный полк».
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