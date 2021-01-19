Пушкина оценила законопроект о суррогатном материнстве как противоречащий Конституции

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала противоречащим Конституции запрет на использование суррогатного материнства для одиноких людей. Об этом сообщает РБК.

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Группа депутатов Госдумы под кураторством вице-спикера Петра Толстого разработала законопроект, который регулирует сферу суррогатного материнства в РФ. В тексте документа указано, что пользоваться подобными услугами нельзя иностранцам, тем, кто моложе 25 и старше 55 лет, а также лицам, не состоящим в браке.

В проекте также предусмотрен запрет на посредничество в этой сфере и использование рекламы для продвижения таких услуг. Пушкина напомнила, что в 19 статье Конституции гарантируется равенство всех граждан перед законом и судом, и отсутствие брака не может быть основанием для ущемления гражданских прав.

Депутат пояснила, что в РФ значительное количество детей воспитываются одним родителем, однако, как подчеркивает Пушкина, эти семьи не хуже "полных" семей. Кроме того, специалист отметила противоречивость документа, и добавила, что в России "правовой вакуум" в сфере т.н. замещающего материнства. Она рассказала, что статистики о количестве суррогатных матерей и рожденных ими детей в России на сегодняшний день не существует.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Оксана ПушкинаКонституция РФСемьяСуррогатное Материнство
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