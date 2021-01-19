Пушкина оценила законопроект о суррогатном материнстве как противоречащий Конституции

Группа депутатов Госдумы под кураторством вице-спикера Петра Толстого разработала законопроект, который регулирует сферу суррогатного материнства в РФ. В тексте документа указано, что пользоваться подобными услугами нельзя иностранцам, тем, кто моложе 25 и старше 55 лет, а также лицам, не состоящим в браке.

В проекте также предусмотрен запрет на посредничество в этой сфере и использование рекламы для продвижения таких услуг. Пушкина напомнила, что в 19 статье Конституции гарантируется равенство всех граждан перед законом и судом, и отсутствие брака не может быть основанием для ущемления гражданских прав.

Депутат пояснила, что в РФ значительное количество детей воспитываются одним родителем, однако, как подчеркивает Пушкина, эти семьи не хуже "полных" семей. Кроме того, специалист отметила противоречивость документа, и добавила, что в России "правовой вакуум" в сфере т.н. замещающего материнства. Она рассказала, что статистики о количестве суррогатных матерей и рожденных ими детей в России на сегодняшний день не существует.

