Глава ДНР Пушилин выразил готовность посетить КНДР
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин готов посетить КНДР. Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в РФ.
В сообщении говорится, что представитель республики в России Ольга Макеева вручила послу КНДР в Москве Син Хон Чхолю ноту «с предложением об установлении дипломатических отношений».
«Ольга Макеева... передала приветствие от главы ДНР в адрес руководства КНДР и сообщила о готовности Дениса Пушилина посетить Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном», - отметили в представительстве ДНР.
Ранее МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР из-за признания Пхеньяном ДНР и ЛНР, собщает RT.
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