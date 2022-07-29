Глава ДНР Пушилин выразил готовность посетить КНДР

В сообщении говорится, что представитель республики в России Ольга Макеева вручила послу КНДР в Москве Син Хон Чхолю ноту «с предложением об установлении дипломатических отношений».



«Ольга Макеева... передала приветствие от главы ДНР в адрес руководства КНДР и сообщила о готовности Дениса Пушилина посетить Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном», - отметили в представительстве ДНР.

Ранее МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР из-за признания Пхеньяном ДНР и ЛНР, собщает RT.

