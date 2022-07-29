Глава ДНР Пушилин выразил готовность посетить КНДР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин готов посетить КНДР. Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в РФ.

В КНДР заявили, что Киев не имеет права осуждать признание ДНР и ЛНР

В сообщении говорится, что представитель республики в России Ольга Макеева вручила послу КНДР в Москве Син Хон Чхолю ноту «с предложением об установлении дипломатических отношений».

«Ольга Макеева... передала приветствие от главы ДНР в адрес руководства КНДР и сообщила о готовности Дениса Пушилина посетить Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном», - отметили в представительстве ДНР.

Ранее МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР из-за признания Пхеньяном ДНР и ЛНР, собщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ким Чен ЫнКНДРДенис ПушилинДНР
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