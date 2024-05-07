«Почта России» выпустила марку в честь вступления Путина в должность президента

Марку, посвященную вступлению Владимира Путина в должность президента, выпустила «Почта России», сообщили в АО «Марка».

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На марке изображены карта России и штандарт главы государства.

Марка вышла тиражом 156 тысяч экземпляров, ее номинал - 29 рублей.

С конца апреля фиксируются задержки в оформлении посылок, которые доставляются «Почтой России», напоминает RT.

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ФОТО: АО «Марка»
ТЕГИ:Почта РоссииПрезидент РФВладимир Путин

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