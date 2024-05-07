«Почта России» выпустила марку в честь вступления Путина в должность президента
7 мая 202411:11
Марку, посвященную вступлению Владимира Путина в должность президента, выпустила «Почта России», сообщили в АО «Марка».
На марке изображены карта России и штандарт главы государства.
Марка вышла тиражом 156 тысяч экземпляров, ее номинал - 29 рублей.
С конца апреля фиксируются задержки в оформлении посылок, которые доставляются «Почтой России», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru