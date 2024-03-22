Пушилин: Два крупных маркетплейса начнут работу в ДНР и ЛНР в ближайшее время

Маркетплейсы Ozon и Wildberries в ближашее время начнут работу в Донецкой народной республике. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.

Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов

Выступая на форуме «Интеграция 2024: Перспективы развития новых территорий», он отметил, что также компании будут работать и в Луганской народной республике.

«Запросы на предоставление помещений и офисов уже получены», - уточнил Пушилин.

Ранее клиенты маркетплейса Wildberries заявили о проблемах при совершении операций с картами Mastercard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТорговляОнлайнЛНРДНРДенис Пушилин

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