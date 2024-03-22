Пушилин: Два крупных маркетплейса начнут работу в ДНР и ЛНР в ближайшее время
22 марта 202416:57
Маркетплейсы Ozon и Wildberries в ближашее время начнут работу в Донецкой народной республике. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.
Выступая на форуме «Интеграция 2024: Перспективы развития новых территорий», он отметил, что также компании будут работать и в Луганской народной республике.
«Запросы на предоставление помещений и офисов уже получены», - уточнил Пушилин.
Ранее клиенты маркетплейса Wildberries заявили о проблемах при совершении операций с картами Mastercard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru