Пушилин: Два крупных маркетплейса начнут работу в ДНР и ЛНР в ближайшее время

Выступая на форуме «Интеграция 2024: Перспективы развития новых территорий», он отметил, что также компании будут работать и в Луганской народной республике.

«Запросы на предоставление помещений и офисов уже получены», - уточнил Пушилин.

Ранее клиенты маркетплейса Wildberries заявили о проблемах при совершении операций с картами Mastercard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

