Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов
17 марта 202406:34
Российский маркетплейс Ozon опроверг сообщения о массовом закрытии пунктов выдачи заказов, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Там заявили, что распространяемые в интернете слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи не соответствует действительности.
Отмечается, что ежедневно по тем или иным причинам не работают около ста пунктов - 0,5 процента от общего количества.
Ранее стало известно, что Ozon введет сервисный сбор для пунктов выдачи заказов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Около 50 рыбаков спасли со льдины в Приморье
- ЦИК РФ: явка на президентских выборах превысила 59%
- Над территорией России за ночь уничтожили 35 БПЛА
- Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов
- Голубев: В Ростовской области отразили атаку украинского БПЛА
- Собянин: ПВО уничтожила над Домодедово два беспилотника
- Беспилотники атаковали Славянский НПЗ на Кубани
- Трамп спрогнозировал кровавую баню в случае своего поражения на выборах
- В семи областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги
- СМИ: в Мексике похитили россиянку и потребовали с ее мужа 2,4 тысячи долларов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru