Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов

Там заявили, что распространяемые в интернете слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи не соответствует действительности.

Отмечается, что ежедневно по тем или иным причинам не работают около ста пунктов - 0,5 процента от общего количества.

Ранее стало известно, что Ozon введет сервисный сбор для пунктов выдачи заказов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

