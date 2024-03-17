Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов

Российский маркетплейс Ozon опроверг сообщения о массовом закрытии пунктов выдачи заказов, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

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Там заявили, что распространяемые в интернете слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи не соответствует действительности.

Отмечается, что ежедневно по тем или иным причинам не работают около ста пунктов - 0,5 процента от общего количества.

Ранее стало известно, что Ozon введет сервисный сбор для пунктов выдачи заказов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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