«Выглядит странным»: Кураев о желании РПЦ запретить человеческий образ в ИИ

Ранее в РПЦ призвали запретить искусственный интеллект с человеческим лицом. Об этом сообщила газета «Ведомости». «Фактически нужен запрет на антропоморфизацию программ, технологий, роботов, то есть запрет на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы», — заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей РПЦ иерей Федор Лукьянов. Также он потребовал маркировать искусственный интеллект, чтобы пользователь понимал, что общается с роботом. Кураев назвал странными аргументы Лукьянова.

«В православии есть традиционные образы, очень многое написано на тему соотношения образа и первообраза. Это в исламе есть тотальный запрет, а в православии существует и литературный, и иконографический перенос человеческого образа. Что же касается маркировки искусственного интеллекта — наверное, справедливо, чтобы человек с самого начала понимал, что он говорит с ботом или автоответчиком. Но опять-таки это дело контролирующих органов», — сказал Кураев.

Собеседник НСН раскритиковал излишнее вмешательство Церкви в светскую жизнь.

«У наших батюшек такая профессия — все время чем-то смущаться, пугать и призывать запрещать. При этом позитивных предложений крайне мало. Наверняка любая новинка создает определенные проблемы, но это не дело Церкви — заниматься тем, чтобы обеспечить людям безопасное пространство светской жизни. Если же искусственный интеллект начнет выдавать себя за Бога, это другое дело», — подытожил протодиакон.

Ранее Кураев заявил, что у людей могут быть сомнения, вопросы и несогласие с официальной позицией Церкви, не стоит пытаться привести всех к единому мнению. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

