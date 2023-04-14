Бог простит: Кураев оценил идею вывода РПЦ из-под закона об отмывании денег
Любой свой поступок «набожные» люди готовы оправдать тем, что он был совершен ради высшего блага, рассказал в беседе с НСН запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.
На преступление способен любой человек, и религиозные люди, несмотря на свой образ, возможно, подвержены этому соблазну больше, чем простой человек, рассказал НСН запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который выводит РПЦ и другие религиозные организации из-под действия закона, направленного на борьбу с отмыванием денег.
«Не может быть такого, чтобы люди какой-то профессии, нации или веры были не способны к совершению каких-либо правонарушений. Всюду возможны отклонения от правовой нормы. Более того, у религиозных людей вероятность нарушить закон может быть больше, потому что они способны оправдать любые свои поступки тем, что это надо ради высшего блага. Этот закон принимается из каких-то политических соображений. Это не вопрос правового регулирования, для них это очередной вопрос обеспечения какой-то лояльности, но, по-моему, избыточный», - сказал Кураев.
Протодиакон вспомнил историю из 90-х, когда представители криминальных сообществ пользовались привилегированным положением священников, а те, в свою очередь, зарабатывали на бандитах.
«Очень многие настоятели обогатились во времена денежной реформы (в 1998 году, прим. ред). Тогда именно для храмов были сделаны исключения, и они дольше, чем обычные люди, могли нести в банки свои наличные деньги и менять их. И я реально знаю эти истории, когда, в том числе, простите, бандиты шли к священнику и просили: батюшка, помоги. И, естественно, за какой-то процент батюшки оказывали соответствующие услуги», -
Ранее Андрей Кураев в интервью НСН объяснил смысл освящения куличей и предложил экзотические варианты богослужений, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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