«Пугают даже исследователей»: На пляжах на юге США находят «ведьмины бутылки»

На пляжах на юге Соединенных Штатов начали находить «ведьмины бутылки», которые наполнены различными предметами, предназначенными для «погребения злых духов», сообщает телеканал Fox News.

Польские археологи обнаружили уникальную могилу скифского воина

Исследователи просят отдыхающих не трогать бутылки и оставлять их закупоренными для собственной безопасности.

В этих бутылках могут быть различные травы, человеческие волосы, ногти и жидкости. В 16-17 веках подобные материалы традиционно использовались в Великобритании для борьбы с заклинаниями.

В октябре археологи обнаружили при раскопках в Египте сотни запечатанных сосудов с остатками вина выдержкой более пяти тысяч лет, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот из видео
ТЕГИ:ВедьмыПляжиСША

Горячие новости

Все новости

партнеры