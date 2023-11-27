«Пугают даже исследователей»: На пляжах на юге США находят «ведьмины бутылки»

Исследователи просят отдыхающих не трогать бутылки и оставлять их закупоренными для собственной безопасности.

В этих бутылках могут быть различные травы, человеческие волосы, ногти и жидкости. В 16-17 веках подобные материалы традиционно использовались в Великобритании для борьбы с заклинаниями.

В октябре археологи обнаружили при раскопках в Египте сотни запечатанных сосудов с остатками вина выдержкой более пяти тысяч лет, сообщает RT.

