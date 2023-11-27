«Пугают даже исследователей»: На пляжах на юге США находят «ведьмины бутылки»
На пляжах на юге Соединенных Штатов начали находить «ведьмины бутылки», которые наполнены различными предметами, предназначенными для «погребения злых духов», сообщает телеканал Fox News.
Исследователи просят отдыхающих не трогать бутылки и оставлять их закупоренными для собственной безопасности.
В этих бутылках могут быть различные травы, человеческие волосы, ногти и жидкости. В 16-17 веках подобные материалы традиционно использовались в Великобритании для борьбы с заклинаниями.
В октябре археологи обнаружили при раскопках в Египте сотни запечатанных сосудов с остатками вина выдержкой более пяти тысяч лет, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кристофер Нолан защитил от критики голливудские супергеройские франшизы
- Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев умер в возрасте 42 лет
- В Якутске к 2027 году построят кинопавильон для съемок российских и зарубежных компаний
- Собянин досрочно открыл сквозное движение по обновленной Окской улице
- В Подмосковье под тяжестью снега обрушился спорткомплекс
- РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье
- Минобороны: Две украинские ракеты были сбиты над Азовским морем
- Директор Пушкинского музея: Отмена российской культуры уходит в прошлое
- Число жертв шторма в Краснодарском крае выросло до двух
- Музей в Нидерландах подтвердил передачу скифского золота Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru