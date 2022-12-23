Шахназаров: Россия ничего не потеряла из-за отъезда Галкина*

Режиссер в эфире НСН отметил, что отъезд некоторых артистов не представляет для культуры страны ужасную потерю. 

Российская культура абсолютно ничего не потеряла после отъезда некоторых артистов, заявил гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в беседе с НСН.

Ранее народный артист России Игорь Бутман заявил, что из страны в этом году уехали «не самые талантливые», а те, кто не может найти себя здесь. Он отметил, что сам никуда уезжать не собирается: «Здесь свобода творчества, свобода слова». Шахназаров полностью согласился с ним и отметил, что самые талантливые обычно пробиваются в своем обществе.

«Игорь прав, да. Он лучше меня знает, он замечательный музыкант, прекрасно знает свой джазовый мир. Уезжают, как правило, не самые талантливые. Это миф, что самые талантливые уезжают. Самые талантливые все равно пробиваются всегда в своем обществе, это закон, который не зависит от нынешней ситуации. Всегда иммиграция – это люди, которые не могли себя найти в том обществе, в котором они существуют, если это не сопровождается катастрофой», - рассказал он.

Также собеседник НСН отметил, что не видит никаких ограничений в художественной сфере.

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«В сущности никто не уехал. Если кто-то уехал, это не представляет никакого катастрофического урона для нашей культуры. Несколько актеров талантливых уехали, уехал, например, Максим Галкин* (признан в РФ иностранным агентом) – талантливый шоумен, но представляет это ужасную потерю для российской культуры? Нет, конечно. Что касается свободы творчества, я снимаю кино то, которое я хочу, никто мне ничего не говорит. В художественной сфере я не вижу вообще никаких ограничений», - поделился он.

Ранее президент РФ Владимир Путин не стал давать оценок тем, кто покинул страну после начала специальной военной операции на Украине. На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека он предположил, что уехавшие не считают Россию своей родиной.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияАктерыКарен Шахназаров
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