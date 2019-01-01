В Минздраве отреагировали на публичный «кретинизм» Малышевой
В министерстве здравоохранения прокомментировали высказывания телеведущей Елены Малышевой, которая в телеэфире назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами». Как заявил главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, в действительности есть такие медицинские термины, которые означают степень умственной отсталости, передает RT.
Однако, как подчеркнул Брюн, важно в каком контексте слова используются. По его мнению, уместность употребления термина «кретинизм» в публичном пространстве спорна. Главный психиатр-нарколог пояснил, что это устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы. Брюн предположил, что Малышева употребляла его в медицинском смысле с элементом жаргонизма.
Между тем, как передает Ura.ru, уже появилась первая реакция самой телеведущей, доктора медицинских наук на новый скандал вокруг её программы «Жить здорово!». На этот раз темой стала проблема детей с ментальными нарушениями. Малышева, в частности, предложила зрителям выяснить, «откуда берутся кретины».
Журналистам RNS она предложила сначала посмотреть программу, а потом выразила готовность ответить на вопросы, призвав работать с первоисточником.
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