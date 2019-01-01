В Минздраве отреагировали на публичный «кретинизм» Малышевой

В министерстве здравоохранения прокомментировали высказывания телеведущей Елены Малышевой, которая в телеэфире назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами». Как заявил главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, в действительности есть такие медицинские термины, которые означают степень умственной отсталости, передает RT.

Однако, как подчеркнул Брюн, важно в каком контексте слова используются. По его мнению, уместность употребления термина «кретинизм» в публичном пространстве спорна. Главный психиатр-нарколог пояснил, что это устаревшее название умственной отсталости при недостатке гормонов щитовидной железы. Брюн предположил, что Малышева употребляла его в медицинском смысле с элементом жаргонизма.