Психолог назвала время года с самым большим числом разводов
Осенью люди разводятся чаще, чем в другие сезоны, из-за хандры и частым выяснениям отношений. Об этом заявила интегративный психолог, эриксоновский гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова.
«Когда на улице промозгло, хочется окунуться в тепло чувств. Методы зачастую выбираются кардинальные: обвинения в холодности и претензии «Ты меня совсем не любишь». Тепла это не прибавляет», - цитирует Адрианову «Пятый канал».
Несмотря на то, что весной человек, как и природа, стремится к расцвету, ситуация с разводами аналогична осенней. В этом смысле наиболее стабильными являются лето и зима, сообщает «Вечерняя Москва».
Также опасными для влюбленных из-за высоких ожиданий к партнеру или обид являются 1 января, 14 февраля и 1 апреля.
Ранее профессиональная сваха, телеведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что рост количества разводов в России связан с «потерянным поколением» и модными дискуссиями в соцсетях на тему «как прогнуть мужчину».
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