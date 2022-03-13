Психолог назвала время года с самым большим числом разводов

«Когда на улице промозгло, хочется окунуться в тепло чувств. Методы зачастую выбираются кардинальные: обвинения в холодности и претензии «Ты меня совсем не любишь». Тепла это не прибавляет», - цитирует Адрианову «Пятый канал».

Несмотря на то, что весной человек, как и природа, стремится к расцвету, ситуация с разводами аналогична осенней. В этом смысле наиболее стабильными являются лето и зима, сообщает «Вечерняя Москва».

Также опасными для влюбленных из-за высоких ожиданий к партнеру или обид являются 1 января, 14 февраля и 1 апреля.

Ранее профессиональная сваха, телеведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что рост количества разводов в России связан с «потерянным поколением» и модными дискуссиями в соцсетях на тему «как прогнуть мужчину».

