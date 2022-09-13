Психологи выяснили, что российские женщины несчастнее мужчин
Только 42% российских женщин заявили, что счастливы в отношениях. К такому выводу пришли аналитики платформы психологической самопомощи iCognito, сообщает «Лента.ру».
Согласно результатам исследования, о том, что счастливы в отношениях, заявили 48% российских мужчин.
По словам психологов, в список претензий, которые партнёры предъявляют друг другу, чаще всего попадают оскорбления, скандалы, издевательства, чрезмерная вспыльчивость и неуважение.
Также недовольные партнёрами россияне указали на угасание взаимного интереса, измены, агрессию, насилие, алкоголизм и употребление наркотиков.
Ранее социальный психолог Александр Шахов заявил, что основными целями счастливой семьи являются удовлетворение потребностей, эмоциональная близость и помощь в самореализации, сообщает RT.
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