Психологи раскрыли список популярных мужских имен, раздражающих женщин

В пятерку наиболее распространенных мужских имен, которые способны раздражать женщины, выходят: Александр, Олег, Иван, Сергей и Валентин. Отторжение, которое вызывают эти имена у женщин, по мнению психологов, связаны с особенностями звучания и ассоциациями, которые возникают у женщин.

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Имя Александр, считают специалисты, из-за широкого распространения может надоесть и вызвать негативные ассоциации у девушек.

Из-за негативной ассоциации с персонажем русских сказок Иваном-дураком плохо воспринимается современными девушками и имя Иван.

Имя Олег, пришедшее к нам из Скандинавии, вызывает противоречивые и зачастую неприятные ощущения. Особенно – отчество Олегович или Олеговна.

Имя Сергей, ранее популярное, становится менее употребляемым – женщины отказываются называть им своих сыновей.

Валентинов считают мягкохарактерными и крайне редко нарекают им мальчиков, сообщает Sm-news.ru.

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ФОТО: pixabay.com
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