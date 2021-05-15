Психологи раскрыли список популярных мужских имен, раздражающих женщин

Имя Александр, считают специалисты, из-за широкого распространения может надоесть и вызвать негативные ассоциации у девушек.

Из-за негативной ассоциации с персонажем русских сказок Иваном-дураком плохо воспринимается современными девушками и имя Иван.

Имя Олег, пришедшее к нам из Скандинавии, вызывает противоречивые и зачастую неприятные ощущения. Особенно – отчество Олегович или Олеговна.

Имя Сергей, ранее популярное, становится менее употребляемым – женщины отказываются называть им своих сыновей.

Валентинов считают мягкохарактерными и крайне редко нарекают им мальчиков, сообщает Sm-news.ru.

