«Искусство за пять тысяч». Коллекционеры игнорируют современных российских художников

Art Russia Fair открыла новый сезон в Гостином дворе. В начале апреля организаторы выставки собрали работы более 40 художников. Одной из главных своих задач, они видели – открытие новых имен.

Большой интерес публики на выставке вызвали работы Елены Сабакаевой (на фото фрагмент ее графики "Под вуалью"). В интервью НСН художница рассказала, какую максимальную сумму готовы потратить российские ценители современного искусства сегодня.

«У нас пока люди не готовы воспринимать искусство, особенно коллекционеры не готовы покупать картины. У нас все приходят, как в музей – просто посмотреть. Разлетались постеры, что у меня, что у Петра Фролова, он тоже работает в графике и тоже может позволить себе постерную историю. Люди готовы покупать постеры, работы в пределах пяти тысяч рублей, а платить за полноценные картины не готовы, хотя работа над ними занимает очень много времени», - отметила художница.

Еще одной проблемой, по словам Сабакаевой, является отсутствие площадок, где художники могли бы представить свои работы по приемлемой цене.

«Нет доступных площадок, где художники могли бы выставить одну-две своих работы, которые возможно, поддерживались бы государством. Чтобы выставиться на той же Art Russia Fair, нужно выложить не маленькую сумму, не все могут себе позволить заплатить столько за PR. Самый дешевый павильон на Art Russia стоил 200-250 тысяч рублей», - поделилась она.

Для того, чтобы сейчас заниматься творчеством, художникам необходимо иметь дополнительный доход или иметь спонсора, иначе прожить невозможно, говорит Сабакаева.

Впрочем, эта проза жизни не помешала публике толпиться вокруг ее работ в начале апреля на выставке Art Russia Fair, где зрителям представили наиболее актуальные направления в искусстве: символизм, сюрреализм, абстрактный экспрессионизм, современный реализм, концептуализм, перформанс, арт-фотографии и digital art.

