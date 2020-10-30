Психологи объяснили угрозы детей учителям из-за плохих оценок

Психологи объяснили угрозы школьников в адрес учителей, сообщает телеканал «Москва 24».

Проблема кроется в атмосфере, царящей дома, а также во взаимоотношениях школьника с родителями, считает психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова. «Даже ребенок из вполне себе благополучной семьи может драться в прямом смысле за свои оценки», — сообщила она.

В случае плохой оценки ребенку важно чувствовать поддержку со стороны родителей, рассказала детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее мнению взрослые должны объяснить, что важнее знания, а не отметки в дневнике.

Один из таких случаев произошёл в городе Лесозаводск Приморского края, где школьник в декабре прошлого года угрожал убить своего учителя из-за неудовлетворительной оценки. 17-летний подросток разозлился из-за тройки за полугодие по английскому языку. Он схватился за стул и преградил путь преподавателю, а на требования успокоиться не реагировал. Уголовное дело направлено в суд для принятия решения о его прекращении и назначении ученику судебного штрафа.

Ранее заслуженный учитель России Евгения Абелюк заявила о необходимости «смягчения» проведения госэкзаменов и требований к ним из-за пандемии COVID-19 и перевода части школьников на дистанционное обучение.

Она уверена в том, что подготовка к ЕГЭ является стрессом для выпускников и готовящих их учителей, и эти сложности усиливаются на «удаленке». Эксперт предложила отказаться от итогового сочинения играющего роль допуска к сдаче экзаменов.

