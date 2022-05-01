Психологи объяснили особенности восприятия накрашенных женщин

В исследовании участвовали 110 женщин, которые сравнивали фото 70 других женщин с макияжем и без него. Они определяли привлекательность женских лиц, оценивали агрессивность и привлекательность.

Еще 472 женщинам анализировали портреты привлекательных и некрасивых женщин с гримом и без него. На этот раз они не только оценивали фото, но и отвечали на вопросы о самооценке и конкурентоспособности на брачком рынке.

«Когда привлекательные женщины наносят макияж, другие женщины воспринимают их как более агрессивных в межличностном плане. Когда менее привлекательные женщины наносят макияж, другие женщины воспринимают их как лучших лидеров. Что касается женщин, выносящих такие суждения, то именно те женщины, которые считают себя очень привлекательными, как правило, наиболее чувствительны к тому, накрашены другие женщины или нет — и эти очень привлекательные женщины склонны считать себя менее привлекательными после просмотра других женских лиц с макияжем», — цитирует работу исследователей Газета.ru.

Таким образом, исследователи пришли к выводу о том, что на восприятие женщин с макияжем и «голым» лицом влияет контекст. Исследователи намерены в перспективе выяснить влияние обстановки на самовосприятие женщин на работе, в романтических отношениях и в других условиях.

