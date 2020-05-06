Фёдорова взорвала соцсети фото без макияжа в мятой рубашке

42-летняя телеведущая и модель Оксана Федорова выложила в Instagram свою фотография без макияжа и фильтров. Поклонники выразили восхищение естественной красотой обладательницы титула «Мисс Вселенная-2002».

На кадре модель запечатлена на фоне голубого неба. Федорова не стала не только использовать косметику, но и укладывать волосы, которым позволила развиваться по ветру. Натуральность образ дополнила мятая белая рубашка.

Причём всю эту красоту Фёдорова дополнила фразой из философа Иммануила Канта. «Две вещи наполняют душу всегда новыми и все более сильными удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительней мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне», — цитирует РИА ФАН модель.

Новый интерес к персоне Оксаны Федоровой подогрело её недавние участие в телешоу «Маска», где она блестяще выступила в костюме робота. Телеведущая оставила самое благоприятное впечатление своим отменным вокалом, хотя и не смогла добраться до финала, пишут «Дни.ру».

Помимо телевизионной деятельности, Федорова возглавляет Московский музей моды. Она занимается благотворительностью и обучается в консерватории на факультете академического вокала.

