Фёдорова взорвала соцсети фото без макияжа в мятой рубашке
42-летняя телеведущая и модель Оксана Федорова выложила в Instagram свою фотография без макияжа и фильтров. Поклонники выразили восхищение естественной красотой обладательницы титула «Мисс Вселенная-2002».
На кадре модель запечатлена на фоне голубого неба. Федорова не стала не только использовать косметику, но и укладывать волосы, которым позволила развиваться по ветру. Натуральность образ дополнила мятая белая рубашка.
Причём всю эту красоту Фёдорова дополнила фразой из философа Иммануила Канта. «Две вещи наполняют душу всегда новыми и все более сильными удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительней мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне», — цитирует РИА ФАН модель.
Новый интерес к персоне Оксаны Федоровой подогрело её недавние участие в телешоу «Маска», где она блестяще выступила в костюме робота. Телеведущая оставила самое благоприятное впечатление своим отменным вокалом, хотя и не смогла добраться до финала, пишут «Дни.ру».
Помимо телевизионной деятельности, Федорова возглавляет Московский музей моды. Она занимается благотворительностью и обучается в консерватории на факультете академического вокала.
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