Психолог назвала главные преимущества детсадов перед домом

«Нет однозначного ответа. Нельзя сказать, что у двух разных детей будет одна и та же реакция на непосещение детского сада. В целом, в детском саду есть ряд преимуществ, которые сложно получить дома. Это социализация ребенка: умение общаться с другими детьми, выстраивать отношения, выявлять конфликтные ситуации и пробовать их разрешить, ситуации преодоления. Если ребенок не получает такого опыта в садике, то уже в школе ему сложнее дается общение с другими ребятами. Во всевозможных кружках такого взаимодействия меньше», - отметила Таранова.

Вместе с тем есть тревожные дети, которым сложно дается адаптация в детском саду, добавила психолог.

«В такой ситуации ему могло быть полезнее быть дома, чтобы не переживать те негативные эмоции, которые он получает в садике. Однако в школе он с этим столкнется снова. В таких ситуациях лучше обращаться за помощью к психологу», - заключила она.

Ранее в Общественной палате России предложили до конца 2020 года не взимать плату за детские сады с родителей, лишившихся работы в период пандемии коронавируса.

