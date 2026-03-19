В Туапсе мужчина пострадал при взрыве газового баллона в жилом доме
19 марта 202610:59
Взрыв газового баллона произошел в жилом многоквартирном доме в Туапсе. Об этом заявили в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Хлопок прогремел на втором этаже двухэтажного здания в квартире №7. В результате была деформирована межкомнатная перегородка, повреждено остекление.
«Погибших нет, пострадал мужчина», - отметили в ГУ МЧС.
По данным ведомства, дом не газифицирован.
Ранее взрыв газа с последующим возгоранием произошел в частном доме в курганском селе Шмаково, один человек пострадал, еще один погиб.
