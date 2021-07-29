Психолог рассказала о влиянии беспорядка в доме на эмоциональное состояние
Беспорядок вредит психике человека. О влиянии бардака в доме на эмоции сообщила член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина. По ее мнению, когда в доме постоянно не убрано, у человека может появиться чувство вины, тревоги, кроме того, усталость, раздражительность, внимание рассеется, а самооценка снизится, пояснила специалист в беседе с «РИА Недвижимость». Также по мнению эксперта беспорядок часто связан со стрессами, неудачами в отношениях и недовольством собственной жизнью.
Ранее американские ученые выяснили, что уборка в доме помогает бороться с депрессией. Как пишет Planet Today, в исследовании приняли участие 500 добровольцев, которым было предложено приводить в порядок помещение, имитирующее жилую комнату, в течение 20 минут.
Результаты эксперимента продемонстрировали, что у 60% его участников значительно улучшилось психическое самочувствие – они стали более спокойными и сдержанными. Также добровольцы заявили, что чувствуют себя более счастливыми, чем раньше.
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