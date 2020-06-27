Психолог рассказала о способах снятия стресса перед ЕГЭ

Психолог рассказала, что трудности, связанные с экзаменами, делятся на три группы: познавательные, связанные с освоением учебного материала, процессуальные и личностные: к ним причисляют тревогу и страх перед самой процедурой ЕГЭ. Трубачева рекомендует школьникам за неделю до экзамена восполнить пробелы, связанные с формальными элементами экзамена: еще раз попробовать заполнить бланки, просмотреть пробные версии экзаменов, которые доступны в сети Интернет, узнать больше о процедуре апелляции.

Специалист настаивает на необходимости выделить день до экзамена и посвятить его отдыху и сборам: выбрать одежду, ручку, необходимые документы, воду. Для уменьшения стресса можно пить воду, освоить дыхательную гимнастику, а также поработать с концентрацией внимания на подручных предметах: во время экзамена это помогает сдержать панику.

