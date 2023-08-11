Психолог рассказала о пользе курортных романов для тех, кому за 50

Люди более зрелого возраста ощущают себя моложе и энергичнее от всплеска ярких эмоций, отметила она.

«Они чувствуют себя опять молодыми, полными с сил. Эти эмоции благотворно воздействуют на организм и психологическое состояние человека. Отпуск начинает играть новыми красками», - сказала Наумова.

При этом влюбленным не следует ожидать какого-то продолжения от романа, ведь зачастую они заканчиваются там, где начались.

«Люди возвращаются домой, оказываются в привычной среде и понимают, что не готовы продолжать эти отношения. Важно не придумывать лишнего, чтобы потом не испытывать боль и разочарование», - добавила психолог.

Собеседница также посоветовала особо впечатлительным людям избегать курортные романы в случае, если они боятся разочароваться или будут с трудом переживать расставание.

