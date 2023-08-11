Психолог рассказала о пользе курортных романов для тех, кому за 50
11 августа 202313:09
Психолог Наталья Наумова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала о пользе курортных романов для людей возрастом от 50 лет.
Люди более зрелого возраста ощущают себя моложе и энергичнее от всплеска ярких эмоций, отметила она.
«Они чувствуют себя опять молодыми, полными с сил. Эти эмоции благотворно воздействуют на организм и психологическое состояние человека. Отпуск начинает играть новыми красками», - сказала Наумова.
При этом влюбленным не следует ожидать какого-то продолжения от романа, ведь зачастую они заканчиваются там, где начались.
«Люди возвращаются домой, оказываются в привычной среде и понимают, что не готовы продолжать эти отношения. Важно не придумывать лишнего, чтобы потом не испытывать боль и разочарование», - добавила психолог.
Собеседница также посоветовала особо впечатлительным людям избегать курортные романы в случае, если они боятся разочароваться или будут с трудом переживать расставание.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru