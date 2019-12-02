Психолог рассказала, когда лучше всего наряжать елку

Эксперт объяснила, что если украшать дом новогодней атрибутикой заранее, то ощущение праздника может пресытиться. Наряжать же елку непосредственно преддверии Нового года напротив поможет зарядиться правильным настроем.

«Если очень хочется украсить пространство заранее, можно сделать это, но какие-то особенные вещи, ритуалы отложить и запланировать их на 31 декабря, чтобы усилить и поддержать ощущение наступающего праздника»

Саму же елку психолог посоветовала наряжать в самый канун Нового года. В случае, если она была украшена заранее, то 31 декабря главный атрибут праздника стоит освежить новыми украшениями.

Ранее официально сделать 31 декабря выходным днем предложили в думской фракции ЛДПР. Ее депутаты внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Соавтор законопроекта, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в эфире НСН объяснил, почему появилась такая инициатива.

