В Минобрнауки оценили необходимость новых мер в вузах из-за «Омикрона»

Вводить в вузах дополнительные меры на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» нет необходимости, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, все высшие учебные заведения адаптировались к новым условиям, дополнительных ограничений на сегодняшний день не планируется.

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При этом ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила продлить школьные каникулы до 16 января. По ее словам, такая мера поможет не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавируса.

Ее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал врач-эксперт Тимур Пестерев.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусОмикрон-штаммвузы
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