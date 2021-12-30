В Минобрнауки оценили необходимость новых мер в вузах из-за «Омикрона»

При этом ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила продлить школьные каникулы до 16 января. По ее словам, такая мера поможет не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавируса.

Ее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал врач-эксперт Тимур Пестерев.

