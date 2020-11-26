Психолог рассказала, как подобрать заставку на смартфон

«Жёлтый в нашей культуре по большей части ассоциируется с чем-то радостным. Поэтому если хочется какой-то внутренней радости, то тёплые оттенки будут давать ощущение поддержки, «отогревать», - отметила Березович в эфире «Радио 1».



При этом холодные оттенки могут давать эффект внутренней прохлады и подойдут тем, кто хочет сделать паузу в активном периоде жизни.



Кром того, правильная заставка может помочь в достижении цели. К примеру, если установить фотографию места, куда вы хотите попасть, то идея отложится в голове.



«Конечно, картинки недостаточно, надо предпринимать какие-то действия, иначе навряд ли мы там окажемся», - подчеркнула психолог.

