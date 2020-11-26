Психолог рассказала, как подобрать заставку на смартфон
Заставка на смартфоне может существенно влиять на настроение, так как владелец устройства видит ее много раз в день, заявила психолог Александра Березович.
По ее словам, картинку для смартфона надо выбирать по тому же принципу, как выбирают картины для домашнего интерьера. Особое внимание стоит уделить цветовой гамме заставки, считает она.
«Жёлтый в нашей культуре по большей части ассоциируется с чем-то радостным. Поэтому если хочется какой-то внутренней радости, то тёплые оттенки будут давать ощущение поддержки, «отогревать», - отметила Березович в эфире «Радио 1».
При этом холодные оттенки могут давать эффект внутренней прохлады и подойдут тем, кто хочет сделать паузу в активном периоде жизни.
Кром того, правильная заставка может помочь в достижении цели. К примеру, если установить фотографию места, куда вы хотите попасть, то идея отложится в голове.
«Конечно, картинки недостаточно, надо предпринимать какие-то действия, иначе навряд ли мы там окажемся», - подчеркнула психолог.
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