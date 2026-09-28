Ток от грусти: В каких случаях депрессию будут лечить электросудорожной терапией
Владимир Менделевич заявил НСН, что электросудорожная терапия одобрена во всех странах мира.
Электросудорожная терапия при лечении депрессии используется крайне редко, если не работают никакие другие методики, но эффективность данной процедуры доказана во всем мире, заявил НСН психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич.
Минздрав включил электросудорожную терапию в новый стандарт лечения депрессии. Также в него вошли электропунктура, акупунктура токами крайне высокой частоты и гипоксивоздействие. Пациентам предусмотрены осмотр уролога, прием психиатра и анализы на ВИЧ, сифилис и гепатиты. Новый документ заменил стандарт 2022 года. Менделевич назвал эти методы эффективными и международными.
«Это клинические рекомендации, которые могут включать только те методики, которые имеют доказанную эффективность и безопасность. Это серьезные исследования, не мнение одного специалиста, а международно подтвержденные методики. В этих рекомендациях описаны разные подходы, которые используются при разных ситуациях и состояниях. Традиционным методом для лечения депрессии является психотерапия и использование антидепрессантов. Но депрессия может протекать с разной степенью выраженности. Если легкая депрессия, это только психотерапия. Если более тяжелая, то добавляются антидепрессанты. Если добавляются симптомы психоза, тогда используются еще более сильные препараты. Но бывают случаи трудно поддающиеся лечению, когда уже все пройдено, а депрессия не уходит. Речь не просто про плохое настроение, а про настоящий диагноз от врача», - отметил он.
Он подчеркнул, что подобные методы применяются крайне редко и требуют добровольного согласия пациента.
«Поэтому в более сложных ситуациях иногда рекомендуется электросудорожная терапия, которая применяется во всех странах мира, включая европейские и американские клинические рекомендации. Никого просто так дергать током не собираются. Есть разные протоколы и разное воздействие. Это крайне редкие случаи. В своей практике за 40 лет я применял это один или два раза, не сам, потому что необходимо иметь специальную реанимацию и обученных специалистов. Но эффективность доказана. Плюс всегда требуется добровольное согласие. Идет воздействие на определенные зоны мозга», - добавил собеседник НСН.
Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в беседе с НСН дал советы, как не впасть в «осеннюю депрессию».
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