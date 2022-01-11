Психолог рассказала, как бороться с выгоранием
С выгоранием помогает бороться переключение внимания. Таким мнением поделилась психолог Анастасия Волошина.
Она подчеркнула, что многие люди путают понятия «усталости», «депрессии» и «выгорания». Волошина объяснила, что в случае усталости и депрессии у человека есть силы взяться за дело, но он не хочет его выполнять по разным причинам. Выгорание характеризуется отсутствием даже моральных сил приступить к выполнению задачи.
По словам психолога можно попробовать бороться с выгоранием самостоятельно.
«Например, вы бухгалтер и вы переключаете внимание в другую сферу, например, читаете книгу, идёте в кино, театр. Задача в том, чтобы переключить своё внимание на то, чем вы не занимаетесь постоянно», — рассказала Волошина в эфире «Радио 1».
Волошина обратила внимание на то, что в борьбе с выгоранием важно не уйти в самокопание и рефлексию.
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