Психолог рассказала, как бороться с выгоранием

Она подчеркнула, что многие люди путают понятия «усталости», «депрессии» и «выгорания». Волошина объяснила, что в случае усталости и депрессии у человека есть силы взяться за дело, но он не хочет его выполнять по разным причинам. Выгорание характеризуется отсутствием даже моральных сил приступить к выполнению задачи.

По словам психолога можно попробовать бороться с выгоранием самостоятельно.

«Например, вы бухгалтер и вы переключаете внимание в другую сферу, например, читаете книгу, идёте в кино, театр. Задача в том, чтобы переключить своё внимание на то, чем вы не занимаетесь постоянно», — рассказала Волошина в эфире «Радио 1».

Волошина обратила внимание на то, что в борьбе с выгоранием важно не уйти в самокопание и рефлексию.

