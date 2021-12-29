Психолог рассказал, как россиянам бороться со страхами

Хорс отметил, что с такими страхами сталкиваются люди по всему миру. По мнению психолога, победить страх можно лишь приспособившись к нему.

«Приспособиться и смириться значит перестать испытывать отрицательные эмоции. А действия, пожалуйста, делайте. Совершайте, стремитесь, добивайтесь, побеждайте. Важно помнить, что умение приспосабливаться – это возможность управлять реальностью», – отметил Хорс в беседе с «Радио 1».

Чтобы перестать бояться своего страха психолог посоветовал детально представить, что человек будет делать, если его страх случится, а потом вернуться в реальную жизнь.

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