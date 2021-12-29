Психолог рассказал, как россиянам бороться со страхами
Финансовая нестабильность вошла в список основных страхов россиян. Об этом рассказал клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс.
Кроме страха за свои финансы, жителей России беспокоят опасения по поводу болезней, потери близких и будущего своих детей.
Хорс отметил, что с такими страхами сталкиваются люди по всему миру. По мнению психолога, победить страх можно лишь приспособившись к нему.
«Приспособиться и смириться значит перестать испытывать отрицательные эмоции. А действия, пожалуйста, делайте. Совершайте, стремитесь, добивайтесь, побеждайте. Важно помнить, что умение приспосабливаться – это возможность управлять реальностью», – отметил Хорс в беседе с «Радио 1».
Чтобы перестать бояться своего страха психолог посоветовал детально представить, что человек будет делать, если его страх случится, а потом вернуться в реальную жизнь.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов объяснил, почему новогодние каникулы в России нельзя отменять.
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