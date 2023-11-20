Психолог рассказала, чем опасно для здоровья одиночество

Одиночество вызывает состояние пустоты и ненужности, в результате у человека появляются разные болезни, вплоть до онкологии. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала психолог Наталья Наумова.

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Она отметила, что из-за падения самооценки и обиды на весь мир ухудшается работа сердечно-сосудистой системы, мозга, а также появляются различные психические заболевания.

«Человек хуже концентрируется, становится менее внимательным, ухудшается память. Может даже развиться болезнь Альцгеймера», - сказала Наумова.

Одиночество нередко становится причиной злоупотребления вредной пищей и алкоголем, что приводит к ожирению, плохому сну. Также ускоряется старение, вплоть до раковых новообразований, добавила психолог.

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