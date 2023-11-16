«Шалость или уголовка?»: Психологи рассказали о борьбе с подростковым терроризмом
Сергей Ениколопов и Александр Федорович в эфире НСН призвали разработать государственную программу по воспитанию подростков, а также делать акцент на наказании за деяния.
Подростки должны четко понимать, что ждет их за поджоги и другие противоправные действия, заявил заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов в беседе с НСН. По его словам, СМИ следует делать акцент на наказании для нарушителей.
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Ранее был задержан пятиклассник, пытавшийся поджечь ж/д оборудование рядом с Императорским мостом в Ульяновске. Он получил задание от украинских кураторов, угрожавших расправой его семье, сообщает источник SHOT.
«Правоохранительным органам нужно заниматься профилактикой, объяснять подросткам, что их ждет, к этому также должны подключиться СМИ, не только школа и родители. СМИ сообщают, что что-то предотвратили, кого-то поймали, но потом это все забывается и не всегда даже освещается, как и кого наказали. То есть, подросток должен понимать, что ему угрожает в случае таких противоправных действий, будут ли это рассматривать как подростковые шалости или будет настоящая уголовная или административная ответственность. Я не очень верю в угрозы и шантаж, скорее речь идет о простом заработке для подростков», - рассказал Ениколопов.
Со своей стороны, врач-психиатр, психолог Александр Федорович подчеркнул, что направить подростков сможет только идеология и официальная государственная программа.
«Сегодня у нас в принципе нет идеологии, поэтому подростки не понимают, что хорошо, а что – плохо. Вопрос именно в безнаказанности, подросткам позволяют вести себя свободно в соцсетях и так далее. Границы стерты в интернете, подростки воспринимают все это как норму - разбить что-то или сломать за лайки, сделать что-то на видео для привлечения внимания. Все падает на плечи родителей, конечно, которые от отчаяния бьют детей ремнем, а бить подростка нельзя. Подростки объединяются в группы по интересам, чтобы поддерживать друг друга, а в эти круги как раз и вмешиваются криминальные товарищи. Поэтому нужно возвращать идеологию, вернуть воспитательный процесс, решить этот вопрос можно только в рамках государственной программы, так как родители здесь бессильны», - объяснил он в беседе с НСН.
Ранее председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил «Радиоточке НСН», что России необходимо принимать жесткие меры в отношении миграционного потока и отслеживать всех прибывших из Украины, чтобы избежать терактов и вербовок.
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