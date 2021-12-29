Гусев посоветовал, как сделать лучший подарок на Новый Год

Виктор Гусев: «Я знаю, что многие за возвращение смертной казни. Сам, наверное, тоже, когда речь идет об убийствах. Но возможный момент - ошибки следствия, вот здесь загвоздка, казненного не вернешь. И это заставляет снова и снова сомневаться и думать. Именно поэтому нет у меня четкой позиции по этому вопросу», - сказал собеседник НСН.

