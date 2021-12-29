Гусев посоветовал, как сделать лучший подарок на Новый Год
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Совфеде оценили возможность возвращения смертной казни в России
Смертная казнь затрагивает больше морально-нравственные аспекты, чем правовые, сказал РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. "Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека (и неизбежные ошибки в связи с этим) или нет", — добавил он.
Виктор Гусев: «Я знаю, что многие за возвращение смертной казни. Сам, наверное, тоже, когда речь идет об убийствах. Но возможный момент - ошибки следствия, вот здесь загвоздка, казненного не вернешь. И это заставляет снова и снова сомневаться и думать. Именно поэтому нет у меня четкой позиции по этому вопросу», - сказал собеседник НСН.
Эксперт объяснил высокие цены на такси в Новый год
Высокие цены на такси перед Новым годом и в период праздников, в том числе, связаны с низким уровнем конкуренции среди компаний, заявил гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.
Виктор Гусев: «У меня такое мнение, если ты заказываешь такси, значит, ты готов платить или делаешь это в случае крайней необходимости, не каждый день. Для остального есть общественный транспорт. Поэтому здесь меня больше волнует проблема пробок», - резюмировал он.
Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год
Статуэтки и сувениры, кухонная утварь, а также носки и сладости россияне считают самыми бесполезными подарками на Новый год, однако 88% россиян их никогда не передаривали, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Виктор Гусев: «Для меня, лучший подарок – деньги, пусть человек сам купит себе все, что хочет. А чтобы этот подарок хорошо выглядел, купите носки и вложите в них несколько купюр. Вот и все. Я был бы рад такому подарку!» - посоветовал комментатор.
Некоторые должники могут получить отказ в выезде за рубеж из-за долга
Временное ограничение на выезд за пределы России может быть установлено из-за долга в 30 тысяч рублей, а в некоторых случаях — и в десять тысяч рублей
Виктор Гусев: «А поскольку дело зачастую не в каком-то умысле, а просто в беспечности человека, надо просто ему дать возможность погасить долг непосредственно на выезде. И так решить эту проблему», - предложил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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