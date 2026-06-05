Дуров заявил, что блокировки отдалили Россию от «цифрового суверенитета»

По его словам, отсутствие такой системы делает все приложения для смартфонов «уязвимыми для точечной слежки со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android».



Дуров отметил, что замена «иностранных» приложений на «национальные», при продолжении использования американских ОС, является «сменой упаковки без смены сути».

Он также добавил, что «российского чиновника, сломавшего интернет» можно было бы «наградить американской медалью».

Ранее Дуров заявил, что мессенджер Telegram с момента своего запуска не раскрыл ни одного байта из сообщений пользователей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

