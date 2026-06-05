Новый Верховный лидер Ирана впервые объявил амнистию

Уточняется, что он удовлетворил просьбу главы судебной власти о помиловании или смягчении приговоров для двух тысяч осуждённых. Решение принято по случаю важного для мусульман-шиитов праздника Эйд-е Гадир.

Отмечается, что амнистия не касается граждан, осуждённых за шпионаж и прочие преступления, направленные на подрыв безопасности страны.

Ранее в Иране казнили бывшего чемпиона ММА по смешанным боевым искусствам Голамрезу Хани Шекараба, которого признали виновным в сотрудничестве с израильской разведкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

