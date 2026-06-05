Новый Верховный лидер Ирана впервые объявил амнистию
Моджтаба Хаменеи, ставший Верховным лидером Ирана после гибели своего отца, впервые с момента избрания объявил в стране амнистию. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что он удовлетворил просьбу главы судебной власти о помиловании или смягчении приговоров для двух тысяч осуждённых. Решение принято по случаю важного для мусульман-шиитов праздника Эйд-е Гадир.
Отмечается, что амнистия не касается граждан, осуждённых за шпионаж и прочие преступления, направленные на подрыв безопасности страны.
Ранее в Иране казнили бывшего чемпиона ММА по смешанным боевым искусствам Голамрезу Хани Шекараба, которого признали виновным в сотрудничестве с израильской разведкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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