Новый Верховный лидер Ирана впервые объявил амнистию

Моджтаба Хаменеи, ставший Верховным лидером Ирана после гибели своего отца, впервые с момента избрания объявил в стране амнистию. Об этом сообщает RT.

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Уточняется, что он удовлетворил просьбу главы судебной власти о помиловании или смягчении приговоров для двух тысяч осуждённых. Решение принято по случаю важного для мусульман-шиитов праздника Эйд-е Гадир.

Отмечается, что амнистия не касается граждан, осуждённых за шпионаж и прочие преступления, направленные на подрыв безопасности страны.

Ранее в Иране казнили бывшего чемпиона ММА по смешанным боевым искусствам Голамрезу Хани Шекараба, которого признали виновным в сотрудничестве с израильской разведкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/ ТАСС
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