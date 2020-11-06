Психолог предложил защищать детей от педофилов сказками и секспросветом
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов озвучил идею ввести в школах беседы с детьми для их защиты от педофилов.
Психолог Сергей Ланг считает, что ребенку надо объяснить, что преступники есть, в том числе через сказки, донести до них мысль, что не надо открывать дверь незнакомым и тем более уходить с ними куда-либо. также следует рассказать ребенку о том, как реагировать на основные сценарии преступников увлечь ребенка за собой.
«Объяснить ребёнку, чтобы, если есть возможность, он всегда звонил родителям, что бы ни говорили незнакомые дяди и тёти», - приводит «Радио1» слова Ланга.
Психолог также советует детям ходить всегда компаниями, так как преступники чаще выбирают одиночек. Также, по мнению Сергея Ланга, в школах необходимо ввести уроки сексуального воспитания, чтобы ребенок понимал, что такое есть. «Иначе, пытаясь сберечь психику ребёнка, вы можете потерять ребёнка», – пояснил Ланг.
В конце октября депутаты «Единой России» собираются внести на рассмотрение в правительство, Верховный суд и Госдуму законопроект о добавлении в Уголовный кодекс нормы о химической кастрации педофилов. По словам автора законопроекта Анатолия Выборного, в организм предлагается вводить препараты, «подавляющие сексуальное влечение». Член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин в эфире НСН предостерег власти от принятия такого закона и заявил, что вмешательство в организм человека без его согласия является пытками и проявлением фашизма.
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