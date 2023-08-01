Психолог посоветовала россиянам начинать подготовку ребенка к школе в пять лет
Психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская заявила, что самая распространенная ошибка родителей при подготовке детей к школе — позднее начало, сообщает Газета.Ru.
По её словам, лучше всего начинать готовиться, когда ребёнку исполнится пять лет. Эксперт указала, что в этом возрасте дошколята уже могут анализировать информацию и заниматься системно, к тому же за два года можно подготовиться не спеша.
Екушевская посоветовала родителям рассказать будущему первокласснику об уроках, что ему придётся изучать и что на уроках делать. Также полезно вовлечь ребёнка в процесс сборов - разрешить ему выбрать рюкзак, письменные принадлежности и т.д.
Она добавила, что нужно обязательно объяснить дошкольнику цель учёбы, рассказать о новых друзьях, а если тревога нее проходит, то попробовать постепенное погружение, посещая с ним образовательное учреждение.
«Переход от дома или детского сада к школьной жизни – это большое событие для любого ребёнка... много новых людей, занятий, правил, а значит, и стресса. Задача взрослых ― помочь справиться с тревогой», — заключила Екушевская.
Ранее вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции «Новые люди» и кандидат в мэры Москвы Владислав Даванков предложил отменить домашние задания для российских школьников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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