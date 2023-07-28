Cовфед одобрил обязательное привлечение школьников к общественно полезному труду

Совет Федерации одобрил закон о трудовом воспитании школьников, предусматривающий обязательное привлечение учащихся к общественно полезному труду, сообщает РИА Новости.

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Документ вносит поправки в закон «Об образовании», согласно которым отменяется запрет на привлечение школьников к трудовой деятельности без согласия родителей. Авторы инициативы отметили, что общественно полезный труд необходим «в целях развития у детей чувства причастности к единому делу, выработки активной жизненной позиции».

Также законопроект предусматривает переименование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) - он будет переименован в «Основы безопасности и защиты Родины». Кроме того, возвращается серебряная медаль «За особые успехи в учении» II степени, на которую могут претендовать 11-классники с двумя отметками «хорошо» в аттестате и остальными оценками «отлично».

Ранее в Роскачестве заявили, что в 2024 году будет представлен новый стандарт школьной формы, сообщает RT.

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Фото: council.gov.ru
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