Психолог посоветовала не выпытывать у подростков подробности личной жизни

Специалист посоветовала родителям с уважением относиться к мыслям и чувствам ребенка. По ее словам, подросток будет защищать личное пространство от посягательств извне.

«Не стоит выпытывать подробности личной жизни или залезать в соцсети», - цитирует Силину «Газета.Ru».

Эксперт отметили, что родителям важно дать понять подростку, что он может к ним обратиться и попросить о помощи. Важно уметь находить компромиссы с ребенком, указала психолог.

Сыгравшие в фильме «Теща» телеведущая Лариса Гузеева и комик Гарик Харламов призвали родителей не вмешиваться в жизнь молодоженов, напоминает «Радиоточка НСН».

