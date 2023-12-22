Психолог посоветовала не выпытывать у подростков подробности личной жизни
Родителям необходимо уважать личное пространство подростка и не задавать ему слишком много вопросов о личной жизни. Такой совет россиянам дала психолог Ольга Силина.
Специалист посоветовала родителям с уважением относиться к мыслям и чувствам ребенка. По ее словам, подросток будет защищать личное пространство от посягательств извне.
«Не стоит выпытывать подробности личной жизни или залезать в соцсети», - цитирует Силину «Газета.Ru».
Эксперт отметили, что родителям важно дать понять подростку, что он может к ним обратиться и попросить о помощи. Важно уметь находить компромиссы с ребенком, указала психолог.
Сыгравшие в фильме «Теща» телеведущая Лариса Гузеева и комик Гарик Харламов призвали родителей не вмешиваться в жизнь молодоженов, напоминает «Радиоточка НСН».
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