Психолог посоветовала не выпытывать у подростков подробности личной жизни

Родителям необходимо уважать личное пространство подростка и не задавать ему слишком много вопросов о личной жизни. Такой совет россиянам дала психолог Ольга Силина.

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Специалист посоветовала родителям с уважением относиться к мыслям и чувствам ребенка. По ее словам, подросток будет защищать личное пространство от посягательств извне.

«Не стоит выпытывать подробности личной жизни или залезать в соцсети», - цитирует Силину «Газета.Ru».

Эксперт отметили, что родителям важно дать понять подростку, что он может к ним обратиться и попросить о помощи. Важно уметь находить компромиссы с ребенком, указала психолог.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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