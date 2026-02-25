Снежный покров в Москве может сохраниться до Пасхи
В марте в Москве и области ожидается меньше осадков, чем в феврале, однако снежный покров сохранится надолго. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, во второй половине месяца температура может перейти к устойчивым положительным значениям. Однако для активного таяния снега необходимо, чтобы столбик термометра длительное время держался выше 0 и приближался к +5 градусам.
Синоптик отметила, что средний срок схода снежного покрова в столичном регионе приходится на первую декаду апреля при нормальном объеме осадков. В этом году снега накопилось больше обычного, поэтому вероятность его полного таяния к концу марта она оценила как низкую.
По словам Поздняковой, если снежный покров исчезнет к Пасхе, которая в этом году приходится на 12 апреля, это можно будет считать благоприятным сценарие, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Швейцария присоединится к санкциям ЕС против России из 19-го пакета
- «Структуры оценят»: Автоэксперт рассказал, кто купит новые «Москвичи»
- В Подмосковье задержали участника секты по делу о пропавших петербурженках
- Вэнс рассказал о прогрессе в переговорах США с Россией и Украиной
- Снежный покров в Москве может сохраниться до Пасхи
- В России с 1 марта заработает регистр беременных
- Ректор ГИТИСа: Юра Борисов привлечет зрителей на новую постановку «Гамлета»
- Психолог посоветовала не скандалить с мужчиной, если он не поздравил с 8 Марта
- Продажи восстановленных смартфонов в России выросли более чем в два раза
- В Брянской области при атаке БПЛА ранен подросток