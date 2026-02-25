Снежный покров в Москве может сохраниться до Пасхи

В марте в Москве и области ожидается меньше осадков, чем в феврале, однако снежный покров сохранится надолго. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, во второй половине месяца температура может перейти к устойчивым положительным значениям. Однако для активного таяния снега необходимо, чтобы столбик термометра длительное время держался выше 0 и приближался к +5 градусам.

Синоптик отметила, что средний срок схода снежного покрова в столичном регионе приходится на первую декаду апреля при нормальном объеме осадков. В этом году снега накопилось больше обычного, поэтому вероятность его полного таяния к концу марта она оценила как низкую.

По словам Поздняковой, если снежный покров исчезнет к Пасхе, которая в этом году приходится на 12 апреля, это можно будет считать благоприятным сценарие, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
