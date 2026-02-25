Снежный покров в Москве может сохраниться до Пасхи

В марте в Москве и области ожидается меньше осадков, чем в феврале, однако снежный покров сохранится надолго. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, во второй половине месяца температура может перейти к устойчивым положительным значениям. Однако для активного таяния снега необходимо, чтобы столбик термометра длительное время держался выше 0 и приближался к +5 градусам.