Из-за самоизоляции москвичи хотят, но не могут взять животное из приюта

В эфире НСН волонтер приюта южного административного округа Лидия Воскресенская заявила, что желание москвичей взять из приюта животное во время периода самоизоляции увеличилось, однако сделать это не так просто.

«Да, на самом деле мы сейчас получаем очень много сообщений о желании взять в семью животное, но мы вынуждены всем отказывать. Для нас каждый запрос очень ценный, так как только в нашем приюте только 2 тысячи собак. А если говорить про Москву в целом, то это 15 тысяч собак, которые остались одни. Но все приюты для животных закрыты на карантин. Животные остались заперты в клетках и ни один человек, который имеет желание взять животное из приюта, не может этого сделать. Животные лишены любых прогулок, любых физических активностей, а волонтеры не имеют возможности попасть в приют. Даже в том же Нью-Йорке, где на много выше количество заболеваемости коронавирусом, приюты не закрыты», - отметила она.

Режим домашней самоизоляции объявлен в 51 регионе России. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канала стопкоронавирус.рф. Отмечается, что, в частности, такой режим уже действует в Москве и Подмосковье, Челябинской, Брянской, Курской и Калужской областях, в Алтайском крае и республике Тыва. Согласно действующим ограничениям, жителям этих регионов разрешено покидать свои дома лишь для того, чтобы отправиться в аптеку, ближайший магазин за покупками, для получения экстренной медицинской помощи, с целью выгула собак возле дома, а также для того, чтобы вынести мусора или отправится на работу.

