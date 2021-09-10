Психолог перечислил привычки, которые стоит позаимствовать у бизнесменов

По его словам, важнейшая отличительная черта успешных людей – рачительное отношение к своему времени. Предприниматели не тратят его впустую, а правильно используют.

Синарева отметил, что успешные люди не играют в компьютерные игры, не проводят время в социальных сетях и не смотрят «бесконечные сериалы».

Как сообщалось, наибольший уровень бедности наблюдается в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. При этом по всей стране уровень бедности за 2020 год достиг 12,1%.

