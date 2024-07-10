Психолог опровергла повышение популярности движения чайлдфри
В школах и детских садах много здоровых детей, движение чайлдфри не особо развито у нас в принципе, заявила в пресс-центре НСН Ольга Софьянова.
Невозможно просто запретить женщине не иметь детей, это нарушение личных границ, нарушение конституционных прав, заявила в пресс-центре НСН психолог Ольга Софьянова.
«В дикой природе ни одно животное не будет размножаться, если оно находится в небезопасных условиях. У женщин вся невозможность родить на самом деле находится на другом уровне - глубоком психологическом уровне страхов и небезопасности. Я бы не сказала, что сейчас движение чайлдфри (от англ. Child free — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей) как-то набирает обороты. В школах и садиках нет мест, там достаточно женщин со здоровой психикой и здоровых детей. Женщин, которые как-то пропагандируют это движение, гораздо меньше. Лучше законотворцам развернуть фотку внимания на то, что культивируется в садиках, школах, есть ли вообще какие-либо институты, обеспечивающие безопасность девочек, девушек и женщин, особенно вопросы насилия внутри семьи. Многие девочки даже не понимают, когда подвергаются сексуализированному насилию. Невозможно просто запретить женщине не иметь детей, это нарушение личных границ, нарушение конституционных прав», - сказала собеседница НСН.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что первым шагом на пути борьбы с идеологией childfree должен быть отказ от самого этого термина — необходимо использовать вызывающий более негативную реакцию вариант «отказ от рождения детей».
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