Психолог опровергла повышение популярности движения чайлдфри

«В дикой природе ни одно животное не будет размножаться, если оно находится в небезопасных условиях. У женщин вся невозможность родить на самом деле находится на другом уровне - глубоком психологическом уровне страхов и небезопасности. Я бы не сказала, что сейчас движение чайлдфри (от англ. Child free — идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей) как-то набирает обороты. В школах и садиках нет мест, там достаточно женщин со здоровой психикой и здоровых детей. Женщин, которые как-то пропагандируют это движение, гораздо меньше. Лучше законотворцам развернуть фотку внимания на то, что культивируется в садиках, школах, есть ли вообще какие-либо институты, обеспечивающие безопасность девочек, девушек и женщин, особенно вопросы насилия внутри семьи. Многие девочки даже не понимают, когда подвергаются сексуализированному насилию. Невозможно просто запретить женщине не иметь детей, это нарушение личных границ, нарушение конституционных прав», - сказала собеседница НСН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что первым шагом на пути борьбы с идеологией childfree должен быть отказ от самого этого термина — необходимо использовать вызывающий более негативную реакцию вариант «отказ от рождения детей».

