Психолог рекомендовала поддерживать веру детей в Деда Мороза до 8-9 лет

Веру в Деда Мороза особенно важно поддерживать у детей дошкольного возраста: вера в волшебство полезна для развития воображения детей, рассказала психолог Дарья Дугенцова в разговоре с сайтом aif.ru.

Она отметила, что младшеклассники уже начинают задавать вопросы о том, действительно ли существует Дед Мороз. Отвечая на них, указала психолог, родители могут аккуратно рассказать о том, что есть такой персонаж, но сказку создавали для ребенка мама и папа.