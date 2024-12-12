Психолог рекомендовала поддерживать веру детей в Деда Мороза до 8-9 лет
Веру в Деда Мороза особенно важно поддерживать у детей дошкольного возраста: вера в волшебство полезна для развития воображения детей, рассказала психолог Дарья Дугенцова в разговоре с сайтом aif.ru.
Она отметила, что младшеклассники уже начинают задавать вопросы о том, действительно ли существует Дед Мороз. Отвечая на них, указала психолог, родители могут аккуратно рассказать о том, что есть такой персонаж, но сказку создавали для ребенка мама и папа.
Дугенцова подчеркнула, что конкретных возрастных рамок в этом вопросе нет, однако нужно ориентироваться на каждого ребенка и его заинтересованность в теме.
Ранее заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов в разговоре с НСН заявил, что увлечение компьютерными играми может стать зависимостью, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru