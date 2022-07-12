Психолог объяснила, как морально подготовить ребёнка к первому классу
Психолог Юлия Хадарцева заявила, что к первому классу будущих школьников следует готовить заранее, сообщает NEWS.ru.
По её словам, ещё за два-три месяца до 1 сентября детей нужно переводить на «школьный режим», в том числе, приучать к раннему пробуждению и завтраку, надеванию формы.
«Начните знакомить ребёнка с предметами, которые ему предстоит изучать: поиграйте с ним в школу, чтобы он понял процесс обучения... Если есть возможность, посетите учебное заведение для более детального ознакомления», - отметила эксперт.
Хадарцева добавила, что родителям стоит рассказать ребёнку про свой первый класс и показать фотографии, а в целом - обеспечить чаду позитивный настрой в отношении школы.
Ранее академик РАО, профессор Марьяна Безруких заявила, что стресс, помноженный на эмоциональное и физическое напряжение, страх неудачи могут надолго отбить у ребёнка желание идти в школу, сообщает RT.
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